ООН сообщила о преследовании талибами афганцев, которые сотрудничали с НАТО
Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО, а также силами США и Великобритании
Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО, а также силами США и Великобритании.
Сторонники «Талибана» обходят подозреваемых местных жителей и угрожают убить или арестовать их семьи, если те не согласятся им сдаться, сообщает ВВС со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.
В ООН в свою очередь ссылаются на данные норвежского Центра глобального анализа, который передает организации разведданными. Согласно этим данным, в группе риска находятся военные, сотрудники афганской полиции и разведки.
Центр глобального анализы сообщает, что один из афганских чиновников, который курировал борьбу с терроризмом, получил о талибов предписание явиться в Комиссию по делам вооруженных сил и разведки провозглашенного Исламского Эмирата Афганистан в Кабуле. В случае отказа талибы пригрозили, что с его родственниками разберутся по законам шариата.
Информация ООН противоречит официальным заявлениям «Талибана», который обещал не преследовать сторонников прошлого режима. Для чиновников прежнего правительства даже была объявлена амнистия.