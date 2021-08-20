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20 августа 2021, 01:38

ООН сообщила о преследовании талибами афганцев, которые сотрудничали с НАТО

Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО, а также силами США и Великобритании

ООН сообщила о преследовании талибами афганцев, которые сотрудничали с НАТО
Фото: НТВ

Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане начали «охоту» на людей, которые сотрудничали с НАТО, а также силами США и Великобритании.

Сторонники «Талибана» обходят подозреваемых местных жителей и угрожают убить или арестовать их семьи, если те не согласятся им сдаться, сообщает ВВС со ссылкой на конфиденциальный документ ООН.

В ООН в свою очередь ссылаются на данные норвежского Центра глобального анализа, который передает организации разведданными. Согласно этим данным, в группе риска находятся военные, сотрудники афганской полиции и разведки.

Центр глобального анализы сообщает, что один из афганских чиновников, который курировал борьбу с терроризмом, получил о талибов предписание явиться в Комиссию по делам вооруженных сил и разведки провозглашенного Исламского Эмирата Афганистан в Кабуле. В случае отказа талибы пригрозили, что с его родственниками разберутся по законам шариата.

Информация ООН противоречит официальным заявлениям «Талибана», который обещал не преследовать сторонников прошлого режима. Для чиновников прежнего правительства даже была объявлена амнистия.

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