В Геленджике из-за аварии на групповом водопроводе без воды могут остаться 30 тысяч человек
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что ремонтные бригады уже начали восстановительные работы на месте прорыва
В Геленджике около 30 тысяч местных жителей могут остаться без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале написал, что ремонтные бригады уже начали восстановительные работы на месте прорыва. Однако на время ремонта без воды в домах могут остаться около 30 тысяч человек - это почти четвертая часть всего населения Геленджика.
Глава Кубани дал поручение мэру города Алексею Богодистову организовать подвоз питьевой воды к жилым домам, попавшим в зону аварии.
По данным «Коммерсанта», в результате аварии на водоводе в Крымском районе была полностью прекращена подача воды на территорию Геленджика.
Отметим, что Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам не только в Геленджик, но также в Новороссийски, Крымск и ряд поселков побережья Черного моря.