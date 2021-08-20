20 августа 2021, 00:35
Во Франции лесные пожары нанесли серьезный урон местным виноделам
Большая часть виноградников устояла перед пожарами, однако часть производителей в Провансе лишилась всей сельскохозяйственной техники и хозяйственных построек за несколько недель до сбора винограда
Фото: le-clos-des-lavandes.com
Во Франции лесные пожары нанесли серьезный ущерб виноделам из области Прованс.
По данным BFM TV, большая часть виноградников устояла перед пожарами, однако часть производителей в Провансе лишилась всей сельскохозяйственной техники и хозяйственных построек за несколько недель до сбора винограда.
При этом даже те виноделы, которые отделались небольшим уроном, говорят о том, что из-за пожаров будет невозможно устранить привкус гари в знаменитом прованском вине «Кот де Прованс».
По данным властей, в результате пожаров в Провансе как минимум один человек погиб и еще 27 пострадали. Почти 7 человек были эвакуированы в безопасные районы.