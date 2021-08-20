Американцы заподозрили Россию в проведении испытаний «летающего Чернобыля»
Американские СМИ сообщили о планах России провести новое испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которую прозвали «летающим Чернобылем»
Американские СМИ сообщили о планах России провести новое испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, которую прозвали «летающим Чернобылем».
Телеканал CNN представил спутниковые снимки компании Capella Space от 16 августа, которые были сделаны в районе пусковой площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. На снимках видно ангар, который появился возле ракеты и какие-то контейнеры.
Американские журналисты отмечают, что на серии из спутниковых снимков, сделанных в июне и августе, видны многочисленные изменения, которые произошли на площадке. Эти изменения свидетельствуют о том, что Россия готовилась к испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.
Одновременно с этим сообщается, что Россия выпустила предупреждение для судоходства об опасных операциях, которые пройдут в этом районе с 15 по 20 августа. О каких именно операциях шла речь, не уточняется.
Американские эксперты в свою очередь выражают опасения, что «Буревестник» может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей. Ранее с испытаниями «летающего Чернобыля» связывали взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области в августе 2019 года, в результате которого пять человек погибли от лучевой болезни.
Тогда глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что происшествие с выбросом радиации в Архангельской области произошло во время испытания «нового специзделия».