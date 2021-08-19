МВФ заблокировал Афганистану доступ к своим резервам из-за «Талибана»
Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал доступ Афганистана к своим резервам из-за «неопределенной политической ситуации», под которой понимается приход к власти движения «Талибан»
Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал доступ Афганистана к своим резервам из-за «неопределенной политической ситуации», под которой понимается приход к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
Официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил в Twitter, что пока в международном сообществе нет единого мнения относительно признания новой власти в Афганистане. По этой причине правительство страны не сможет получить доступ к SDR [специальным правам заимствования] и другим ресурсам МВФ, сообщает The Insider (издание включено в реестр инагентов).
До прихода к власти талибов МВФ планировал открыть Афганистану доступ к 400 млн долларов. Эти деньги фонд должен был перечислить правительству страны на следующей неделе.
Одновременно с этим МФВ приостановит кредитную программу объемом 370 млн долларов, направленную Афганистану для стимулирования экономики во время пандемии.
Напомним, что ранее Минфин США заморозил активы Центрального банка Афганистана в размере около 9,5 млрд долларов и прекратил поставки наличных денег в страну. Это было сделано для того, чтобы «Талибан» не получил доступ к деньгам.