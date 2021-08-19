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19 августа 2021, 17:10

Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде в Токио справедливым

Технический комитет подтвердил, что рейтинги и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в индивидуальном и командном многоборье были справедливыми и беспристрастными

Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде в Токио справедливым

Технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не увидел нарушений в работе судей на летних Олимпийских играх в Токио.

Технический комитет подтвердил, что рейтинги и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в индивидуальном и командном многоборье были справедливыми и беспристрастными.

В FIG также подчеркнули, что для работы на Олимпиаде были отобраны наиболее квалифицированные «и непредвзятые» судьи.

Одновременно с этим в организация осудила угрозы и критику в адрес судей, который присудили олимпийское золото не россиянке Дине Авериной, исполнившей свою программу чисто», а израильтянке Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту.

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