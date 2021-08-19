19 августа 2021, 17:10
Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде в Токио справедливым
Технический комитет подтвердил, что рейтинги и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в индивидуальном и командном многоборье были справедливыми и беспристрастными
Технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не увидел нарушений в работе судей на летних Олимпийских играх в Токио.
Технический комитет подтвердил, что рейтинги и результаты соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в индивидуальном и командном многоборье были справедливыми и беспристрастными.
В FIG также подчеркнули, что для работы на Олимпиаде были отобраны наиболее квалифицированные «и непредвзятые» судьи.
Одновременно с этим в организация осудила угрозы и критику в адрес судей, который присудили олимпийское золото не россиянке Дине Авериной, исполнившей свою программу чисто», а израильтянке Линой Ашрам, которая во время выступления уронила ленту.