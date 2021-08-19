19 августа 2021, 16:10
Власти Гонконга разрешили Николь Кидман не соблюдать карантин. Местные жители возмутились
Власти Гонконга разрешили голливудской актрисе Николь Кидман не соблюдать карантин, обязательный для всех прибывающих из-за границы. Актриса прилетала в Гонконг на съемки
Фото: parismatch.com
Власти Гонконга разрешили голливудской актрисе Николь Кидман не соблюдать карантин, обязательный для всех прибывающих из-за границы. Актриса прилетала в Гонконг на съемки, а местные чиновники сделали для не исключение в антиковидных правилах.
Агентство Reuters сообщает, что по прибытию в Гонконг все без исключения граждане страны и иностранцы должны провести на самоизоляции от 7 до 21 дня в гостиницах-обсерваторах. Данное требование распространяется в том числе и на привитых людей.
Однако для Николь Кидман власти сделали исключение, что вызвало широкий общественный резонанс со стороны местных жителей. Граждане отметили, что из-за жесткого требования о самоизоляции многие из них уже почти два года не видели своих родных и близких.