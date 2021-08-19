ЦИК отказался снимать с выборов Марию Бутину по жалобе КПРФ
Центризбирком отказался снимать с выборов в Госдуму кандидата от «Единой России» Марию Бутину. С соответствующим заявлением в комиссию обратилось кировское отделение КПРФ
Центризбирком отказался снимать с выборов в Госдуму кандидата от «Единой России» Марию Бутину. С соответствующим заявлением в комиссию обратилось кировское отделение КПРФ.
В ответ на жалобу коммунистов заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что все документы Марии Бутиной уже проверены, а основания для ее снятия с выборов нет пишет Znak.com.
Напомним, что КПРФ просила ЦИК проверить Марию Бутину на предмет «грубейшего нарушения ФЗ „О выборах депутатов Госдумы“». Коммунисты обратили внимание, что в декларации кандидата от «ЕР» указаны облигации 34 компаний из разных стран мира общей стоимостью 24 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, кандидат в депутаты Госдумы к моменту представления в документов в избирком должен закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов.