Сахалинских подростков приговорили к 7 годам колонии по делу о «колумбайне»
Первый Восточный окружной военный суд Сахалинской области вынес приговор двум студентам колледжа по делу о подготовке нападения на школу и техникум
Первый Восточный окружной военный суд Сахалинской области вынес приговор двум студентам колледжа по делу о подготовке нападения на школу и техникум.
Суд приговорил Максима Пудовкина к 6,5 годам лишения свободы, а Илью Груниса - к 7 годам, сообщает «Новая газета».
Сахалинский суд признал подростков виновными в приготовлении к теракту, а также незаконном хранении и приобретении оружия.
Гособвинение просило суд приговорить Пудовкина и Груниса к 9 годам лишения свободы.
По версии следствия, молодые люди планировали нападение на школу и горный техникум в Шахтерске и Углегорске Сахалинской области. Сторона обвинения утверждает, что подростки якобы записали некий «Манифест» и разместили его в группе «За светлую Русь» в соцсети «Одноклассники».
При обыске у них изъяли самодельные взрывные устройства и обрез ружья с патронами. Родители обвиняемых заявили, что оружие и взрывчатку им подбросили сотрудники правоохранительных органов.