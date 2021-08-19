Подмосковные пожарные разгромили СНТ по пути к месту крушения Ил-112В
Жители подмосковного СНТ, расположенного недалеко от аэродрома Кубинка, пожаловались на действия пожарных, которые пытались через поселок проехать к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В
Жители подмосковного СНТ, расположенного недалеко от аэродрома Кубинка, пожаловались на действия пожарных, которые пытались через поселок проехать к месту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В.
Telegram-канал Baza опубликовал запись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как пожарная машина пытается проехать через ворота. На записи слышен голос местной жительницы, которая жалуется, что спасатели «все посносили к фигам».
Baza со ссылкой на местных жителей сообщает, что пожарные сломали пять заборов, автоматические ворота и электростолбы. При этом жители СНТ безуспешно пытались объяснить сотрудникам МЧС, что через поселок они к месту крушения самолета не попадут.
Граждане также рассказали, что позже в СНТ приехало пожарное начальство, увидело следы разгрома и «схватилось за голову». Сотрудники МЧС признали свою вину, но заявили, что денег на возмещение ущерба у них нет.