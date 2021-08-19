19 августа 2021, 13:49
ВОЗ сообщила об изъятии в Индии и Уганде партии поддельной вакцины от COVID-19
В Индии и Уганде обнаружили и изъяли партию поддельной вакцины Covishield против коронавируса. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Фото: bmglobalnews.com
В Индии и Уганде обнаружили и изъяли партию поддельной вакцины Covishield против коронавируса. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ВВС со ссылкой представителя ВОЗ сообщает, что производитель вакцины Covishield - Институт сыворотки Индии - подтвердил данные о том, что препарат был поддельный.
В ВОЗ в свою очередь заявили, что даже сильная система предотвращения подобных случаев не может гарантировать, что кому-то сделают укол фальшивым препаратом, который может нанести вред организму.