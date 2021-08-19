19 августа 2021, 13:33
«АвтоВАЗ» приостанавливает свою работу из-за нехватки компонентов
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти
Фото: scat-tv.ru
Российский автомобильный гигант «АвтоВАЗ» с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти. Такое решение было принято из-за проблем с поставками электронных компонентов фирмы Bosch.
В «АвтоВАЗе» изданию РБК сообщили, что работа на всех трех линиях по производству автомобилей останавливается как минимум на неделю. Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.
При этом автозавод «Lada Ижевск», где собирают модель Lada Vesta, продолжит работать в штатном режиме.