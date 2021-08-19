19 августа 2021, 13:20
В Тюмени нашли расчлененное тело девочки, пропавшей в 2012 году
В Тюмени нашли тело 8-летней девочки, которая пропала еще в 2012 году. Сейчас на месте обнаружения тела работают криминалисты и следователи, проводятся мероприятия по идентификации тела погибшей
Фото: vsluh.ru
В Тюмени нашли тело 8-летней девочки, которая пропала еще в 2012 году. Сейчас на месте обнаружения тела работают криминалисты и следователи, проводятся мероприятия по идентификации тела погибшей.
В Следственном комитете сообщили, что расчлененное тело пропавшей девочки было найдено рядом с автозаправочной станцией на улице Домостроителей в Тюмени.
Портал 72.ru пишет, что восьмилетняя девочка пропала 30 июня 2012 года. Она ушла из дома и пропала без вести. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Халатность» (в отношении органов опеки).