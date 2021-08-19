Социологи сообщили об ухудшении общественных настроений граждан
Социологи сообщили об ухудшении общественных настроений российских граждан за последние четыре месяца. Так, негативные перемены настроений в первую очередь проявились в оценках перспектив развития ситуации в России
Социологи сообщили об ухудшении общественных настроений российских граждан за последние четыре месяца. Так, негативные перемены настроений в первую очередь проявились в оценках перспектив развития ситуации в России и способности властей справиться с проблемами.
В «Левада-Центре» сообщили, что по сравнению с прошлогодними результатами опроса, ситуация в семье и личной жизни сейчас кажется наиболее надежным элементом всей конструкции общественных настроений, пишет Znak.com.
По данным социологов, обычно с периоды национальных угроз и бедствий оценка власти населением возрастает, так как граждане надеются на помощь и поддержку со стороны государства. Однако пандемия коронавируса привела к обратному эффекту, поскольку большинство россиян недовольны действиями властей по решению проблемы. Граждане считают, что принятых властями мер по поддержке населения оказалось недостаточно, тем более что финансовую помощь от государства получили только отдельные группы граждан (в частности, семьи с детьми).