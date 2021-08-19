Пациентские организации предупредили о нехватке лекарств для граждан с ВИЧ
Более 60 тысяч ВИЧ-положительных пациентов могут столкнуться с нехваткой необходимых им препаратов. Перебои в поставках лекарственных средств могут начаться этой осенью
Российские пациентские организации обратились в правительство и Министерство здравоохранения с обращением, в котором говорится о том, что более 60 тысяч ВИЧ-положительных пациентов могут столкнуться с нехваткой необходимых им препаратов. Перебои в поставках лекарственных средств могут начаться этой осенью.
По данным «Коммерсанта», российский Минздрав в первой половине 2021 года потратил на закупку препаратов от ВИЧ на 10% больше, чем в 2020 году (тогда было потрачено 26 млрд рублей). Тем не менее, утверждают пациентские организации, 66,4 тысячи ВИЧ-положительных граждан могут недополучить терапию. Коалиция по готовности к лечению сообщает, что закупленных лекарств хватит только на 77% нуждающихся.
Рост расходов на закупку препаратов для пациентов с ВИЧ обусловлен тем, что большая часть закупок пришлась на дорогие оригинальные препараты. При этом общее число закупленных годовых курсов терапии снизилось.
В Коалиции отметили, что в текущем году при бюджете, большем на 11,24%, чем в 2020 году, Минздравом закуплено лекарств на 15,35% годовых курсов меньше. Для покрытия нехватки 111 тысяч курсов необходимо дополнительно 5,9 млрд рублей.