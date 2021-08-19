В Афганистане боевики «Талибана» открыли огонь на митинге по случаю Дня независимости
В афганском Асадабаде боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) открыли стрельбу по толпе во время митинга по случаю Дня независимости Афганистана
В афганском Асадабаде боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) открыли стрельбу по толпе во время митинга по случаю Дня независимости Афганистана. Из-за стрельбы на акции возникла паника и давка.
РИА Новости сообщает, что в результате инцидента на митинге по случаю Дня независимости погибли несколько человек. Число погибших и пострадавших уточняется.
Днем ранее в провинции Нангархар талибы открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. Согласно предварительным данным, два человека погибли и более десяти получили ранения.
Также западные СМИ сообщают, что талибы автоматом забили до смерти многодетную мать за отказ готовить им еду, а другую женщину застрелили за то, что она была без паранджи.