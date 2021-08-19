Пользователи Twitter направили коллективный иск к РКН из-за замедления работы сервиса
Юристы «Роскомсвободы» направили коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить работу Twitter из-за отказа соцсети удалить противоправный контент
Юристы «Роскомсвободы» направили коллективный иск к Роскомнадзору из-за решения ведомства замедлить работу Twitter из-за отказа соцсети удалить противоправный контент.
К коллективному иску присоединились 23 пользователя Twitter. Они просят суд признать незаконными действия Роскомнадзора и обязать его прекратить замедление доступа пользователей к соцсети.
Напомним, что в марте текущего года Роскомнадзор обвинил администрацию Twitter в отказе удалить 2862 запрещенных к распространению в России материалов, в том числе информацию, склоняющую несовершеннолетних к совершению суицида, и детскую порнографию.
В РКН тогда заявили, что пока не будут блокировать соцсети, но замедлят его работу. В мае надзорное ведомство частично сняло ограничения, однако в «Роскомсвободе» считают, что конституционные права российских граждан все равно были нарушены.