Предварительный ущерб от наводнения в Еврейской АО оценили в 217 млн рублей
Точный размер ущерба будет подсчитан после освобождения подтопленных территорий от воды и ликвидации последствий наводнения
Ущерб от крупного наводнения в Еврейской автономной области оценили в 217,4 млн рублей.
В Управлении внутренней политики по региону сообщили «Коммерсанту», что точный размер ущерба будет подсчитан после освобождения подтопленных территорий от воды и ликвидации последствий наводнения.
В администрации ЕАО сообщили, что в Облученском, Октябрьском и Смидовичском подтоплено 26 домов, в которых проживают 58 человек. Также затопило 37 участков дорог, 404 приусадебных участка в пяти муниципальных образованиях и 1398 дач в поселках им. Тельмана, Владимировке и Приамурском (Смидовичский район).
Спасатели в связи с паводком несут круглосуточное дежурство, наблюдая за уровнем воды и состоянием защитных сооружений. Сотрудники МЧС также развозят хлеб, питьевую бутилированную воду, медикаменты и почту жителям пострадавших от наводнения районов.