Финляндия может разрешить въезд в страну привитым «Спутником V» россиянам
Власти Финляндии могут провести отдельную от Евросоюза процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы открыть въезд в страну привитым туристам
Власти Финляндии могут провести отдельную от Евросоюза процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы открыть въезд в страну привитым туристам.
Глава финского региона Южная Карелия Юкка Копра заявил, что сейчас задача властей - вернуть движение через российско-финскую границу «ближе к допандемийному уровню». Для этого необходимо ввести паспорта вакцинации от коронавируса и признать российские препараты.
Глава Южной Карелии считает, что Финляндия может отдельно от ЕС проверить надежность и эффективность «Спутника V», сообщает РБК.
Напомним, что российский препарат «Спутник V» до сих пор не получил разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для использования на территории ЕС, однако европейские страны могут сами решить, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации тех, кто привит российским препаратом.