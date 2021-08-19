В аэропорту Кабула в результате стрельбы и давки погибли 12 человек
В аэропорту Кабула с момента захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) погибли как минимум 12 человек
В аэропорту Кабула с момента захвата власти в Афганистане движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) погибли как минимум 12 человек.
Напомним, что после смены власти в стране тысячи афганцев оккупировали аэропорт с надежде уехать за границу. Поскольку сейчас воздушное пространство Афганистана открыто только для военных рейсов, беженцы улететь не могут.
Между тем, желающие уехать афганцы пытаются штурмом взять самолеты, а военным для расчистки взлетно-посадочной полосы приходиться вести предупредительный огонь. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли как минимум пять человек. Еще двое мужчин погибли, когда попытались улететь, зацепившись за шасси взлетающего американского самолета.
Reuters со ссылкой на официальных лиц «Талибана» и НАТО сообщает, что больше всего людей погибло в аэропорту из-за давки или стрельбы.