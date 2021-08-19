СКР отказался возбуждать дело по факту избиения Александра Шестуна в тюремной больнице
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению осужденного экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна об избиении его сотрудниками ФСИН
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению осужденного экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна об избиении его сотрудниками ФСИН. Инцидент произошел в тюремной больнице Торжка 21 июня.
СКР отказал Шестуну в возбуждении уголовного дела, однако назначил дополнительную проверку по нему, сообщает ТАСС.
При этом в возбуждении дела было отказано в связи с отсутствием в действиях сотрудников ФКЛПУ «Областная больница» УФСИН России по Тверской области состава преступления по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
Адвокат Александра Шестуна Алексей Барановский назвал происходящее «процессуальным пинг-понгом». Он пояснил, что СКР и прокуратура отказывая в возбуждении дела, а затем отменяя этот отказ, «могут много-много раз перекидывать материал проверки друг другу».