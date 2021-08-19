19 августа 2021, 09:52
Центр имени Гамалеи «подогнал» вакцину «Спутник V» под дельта-штамм
Научный центр имени Гамалеи Минздрава России сообщил о создании новой версии своей вакцины против коронавируса «Спутник V», которая позволит защитить людей от дальта-штамма (также индийского штамма) COVID-19
Фото: 66.ru
Научный центр имени Гамалеи Минздрава России сообщил о создании новой версии своей вакцины против коронавируса «Спутник V», которая позволит защитить людей от дальта-штамма (также индийского штамма) COVID-19.
Глава центра Александр Гинцбург заявил «Интерфаксу», что «в холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины».
По данным специалистов, сейчас в России и других странах в основном распространяется дельта-штамм коронавируса, который является более заразным и агрессивным. В нашей стране на фоне распространения новой мутации COVID-19 ежедневно растет смертность в результате осложнений. В последние несколько дней суточная смертность ковидных пациентов превышает 800 человек.