Меню
Политика
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
Москва
19 августа 2021, 09:40

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о визите к нему полицейских ночью

Депутат Мосгордумы через свой аккаунт в Facebook обратился к начальнику ОВД «Преображенское» Вячеславу Прилуцкому с просьбой объяснить своим сотрудникам, что не надо ночью ходить по квартирам

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о визите к нему полицейских ночью
Фото: sobesednik.ru

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о ночном визите сотрудников полиции по месту его жительства.

Парламентарий считает, что силовики пришли к нему из-за того, что его данные оказались в слитой базе сторонников оппозиционера Алексея Навального.

Михаил Тимонов отметил, что полицейские не застали его дома, но совершили обход его соседей. Депутат Мосгордумы через свой аккаунт в Facebook обратился к начальнику ОВД «Преображенское» Вячеславу Прилуцкому с просьбой объяснить своим сотрудникам, «что не надо ночью ходить по квартирам и тревожить соседей тех, к кому у них есть дело».

Тимонов также добавил, что он не делал пожертвований команде Навального на антикоррупционную деятельность, и его данные не могли оказаться в украденной базе сторонников оппозиционера, «похищением которой никто не занимается, равно как и отравлением Алексея».

Ранее правозащитники сообщили, что в Москве сотрудники полиции стали приходить к гражданам, которые в свое время регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному». Некоторых москвичей силовики упрашивали написать заявление на Алексея Навального.

Материалы по теме
Граждане, поддержавшие проекты Алексея Навального, сообщили о визите к ним полицейских
Иван Жданов назвал «феерией» обвинительное заключение по новому делу Алексея Навального
Алексея Навального обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан
Сейчас на главной
В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилот погиб
крушение самолета. Миг-29
В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилот погиб
В России за неделю разбился второй военный самолет. После крушения в Подмосковье опытного образца новейшего самолета Ил-112В, в Астраханской области разбился МиГ-29
«Дочка» Росатома проводила госзакупки у «своих» компаний по завышенным ценам
Росатом
«Дочка» Росатома проводила госзакупки у «своих» компаний по завышенным ценам
Дочернее предприятие государственной корпорации «Росатом» «Атомэнергопроект» проводило госзакупки оборудования по завышенным в 30 раз ценам, а оформление документов затягивало на несколько лет
Власти Таиланда разрешили привитым «Спутником V» россиянам посещать курорты страны
туризм
Власти Таиланда разрешили привитым «Спутником V» россиянам посещать курорты страны
Власти Таиланда одобрили включение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, вакцинация которым позволяет посещать курорты страны
«Ловушка Рогозина»
Дмитрий Рогозин
«Ловушка Рогозина»
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о недвижимости семьи главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина на фоне его предложения расстреливать за коррупцию в оборонной промышленности
В МЧС назвали причиной лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность
лесные пожары
В МЧС назвали причиной лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность
Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян назвал основной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность
Причиной крушения самолета Ил-112В могла стать неисправная система флюгирования винта
крушение самолетов
Причиной крушения самолета Ил-112В могла стать неисправная система флюгирования винта
Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета потерпел крушение из-за того, что у не сработала система флюгирования. В итоге самолет свалился в штопор
В Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода. Граждан попросили не выходить из дома
экология
В Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода. Граждан попросили не выходить из дома
Замглавы Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил в своем Telegram-канале, что выброс сероводорода произошел в районе очистных сооружений
Талибы открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага
афганистан
Талибы открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага
Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар
КПРФ потребовала снять с выборов в Госдуму кандидата от «ЕР» Марию Бутину
выборы в Госдуму
КПРФ потребовала снять с выборов в Госдуму кандидата от «ЕР» Марию Бутину
Кировское отделение КПРФ обратилось в Центризбирком с требованием снять с выборов в Госдуму Марию Бутину, которая баллотируется от «Единой России»
Авторская колонка
Когда власть готова делиться властью
В 1215-м году доведённые королевским произволом до белого каления английские бароны намекнули королю Иоанну Безземельному, мол, кончай, гнида, беспредельничать – а то знаешь, сколько вокруг желающих примерить твою корону…
Авдерин Валерий
Власти разыграют среди привитых от коронавируса россиян по 100 тысяч рублей
вакцина от коронавируса
Власти разыграют среди привитых от коронавируса россиян по 100 тысяч рублей
Российские власти решили разыграть ценные призы среди граждан, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Размер главного приза составит 100 тысяч рублей
Visa начала расследование из-за решения магазина Wildberries ввести комиссию в 2% при оплате картой
Wildberries
Visa начала расследование из-за решения магазина Wildberries ввести комиссию в 2% при оплате картой
Visa начала расследование из-за решения крупнейшего в России интернет-магазина ввести комиссию при оплате товаров с помощью иностранных платежных систем
Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению
афганистан
Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению «Талибану»
Германский стартап переделал российскую Lada Niva в электрокар
автомобили
Германский стартап переделал российскую Lada Niva в электрокар
Немецкая компания Schmid GmbH разработала систему Elantrie, с помощью которой машины с двигателем внутреннего сгорания можно превратить в электрические
В мире
Госрезервы Афганистана в американских банках заморозили, чтобы они не достались «Талибану»
Власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках. Такое решение было принято в связи с захватом власти в стране движением «Талибан»
СПЧ пожаловался в прокуратуру на разгон палаточного лагеря экоактивистов
Гринпис
СПЧ пожаловался в прокуратуру на разгон палаточного лагеря экоактивистов
Правозащитники просят прокуратуру проверить, законность действий сотрудников комитета природных ресурсов Волгоградской области в отношении защитников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
Кандидатов будут привлекать к ответственности за невыполненные обещания
выборы
Кандидатов будут привлекать к ответственности за невыполненные обещания
Депутат Госдумы и замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для кандидатов на выборные должности за невыполнение своих предвыборных обещаний
Глава Роспотребнадзора анонсировала пятую отечественную вакцину
вакцина от коронавируса
Глава Роспотребнадзора анонсировала пятую отечественную вакцину
В ходе круглого стола на тему «Санитарный щит страны - безопасность для граждан» глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины против COVID и «пятая на подходе»