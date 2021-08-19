Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о визите к нему полицейских ночью
Депутат Мосгордумы через свой аккаунт в Facebook обратился к начальнику ОВД «Преображенское» Вячеславу Прилуцкому с просьбой объяснить своим сотрудникам, что не надо ночью ходить по квартирам
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил о ночном визите сотрудников полиции по месту его жительства.
Парламентарий считает, что силовики пришли к нему из-за того, что его данные оказались в слитой базе сторонников оппозиционера Алексея Навального.
Михаил Тимонов отметил, что полицейские не застали его дома, но совершили обход его соседей. Депутат Мосгордумы через свой аккаунт в Facebook обратился к начальнику ОВД «Преображенское» Вячеславу Прилуцкому с просьбой объяснить своим сотрудникам, «что не надо ночью ходить по квартирам и тревожить соседей тех, к кому у них есть дело».
Тимонов также добавил, что он не делал пожертвований команде Навального на антикоррупционную деятельность, и его данные не могли оказаться в украденной базе сторонников оппозиционера, «похищением которой никто не занимается, равно как и отравлением Алексея».
Ранее правозащитники сообщили, что в Москве сотрудники полиции стали приходить к гражданам, которые в свое время регистрировались на сайтах «Умное голосование» и «Свободу Навальному». Некоторых москвичей силовики упрашивали написать заявление на Алексея Навального.