В Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилот погиб
В России за неделю разбился второй военный самолет. После крушения в Подмосковье опытного образца новейшего самолета Ил-112В, в Астраханской области разбился МиГ-29
В России за неделю разбился второй военный самолет. После крушения в Подмосковье опытного образца новейшего самолета Ил-112В, в Астраханской области разбился МиГ-29.
Истребитель потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. МиГ-29 упал в безлюдном месте.
По данным РИА Новости, пилот военного самолета погиб. Сейчас на месте происшествия работает комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.
Согласно предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать сложные погодные условия из-за гор Дагестана и Каспийского моря. Предполагается, что истребитель мог попасть в грозовую облачность.
Напомним, что 17 августа в Московской области разбился новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Во время полета у лайнера загорелся правый двигатель, после чего воздушное судно свалилось в штопор.
В результате происшествия погибли летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.