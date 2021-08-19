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19 августа 2021, 04:22

«Дочка» Росатома проводила госзакупки у «своих» компаний по завышенным ценам

Дочернее предприятие государственной корпорации «Росатом» «Атомэнергопроект» проводило госзакупки оборудования по завышенным в 30 раз ценам, а оформление документов затягивало на несколько лет

«Дочка» Росатома проводила госзакупки у «своих» компаний по завышенным ценам
Фото: Яндекс.Карты

Дочернее предприятие государственной корпорации «Росатом» «Атомэнергопроект» проводило госзакупки оборудования по завышенным в 30 раз ценам, а оформление документов затягивало на несколько лет. Об этом сообщается в расследовании «Важных историй».

Сотрудники «Атомэнергопроекта» рассказали изданию, что топ-менеджеры могли отдавать крупные подряды структурам своих друзей и родственников. При этом стоимость закупок завышалась в несколько раз. Руководство со слов сотрудников обналичивало деньги и передавало друг другу взятки в конвертах.

Высокопоставленные сотрудники«Атомэнергопроекта» отправляли нескольким потенциальным поставщикам запросы и после получения ответов и анализа цен формировал начальную максимальную цену. Затем заказчик выбирал подрядчика, который предлагал самую низкую цену. Однако в реальности сотрудники «дочки» «Росатома» изначально могли искать связанных друг с другом поставщиков и сами указывать нужную стоимость товаров.  Разницу в деньгах топ-менеджеры делили между собой.

Если коротко, то схема выглядела следующим образом: цены искусственно завышали на закупках, а затем знакомые сотрудников «Атомэнергопроекта» обналичивали деньги.

Схема вскрылась после жалобы сторонней компании на завышенную цену по одному из госконтрактов. Служба собственной безопасности «Атомэнергопроекта» провела внутреннюю проверку, а ее результаты передала в следственные органы.

Один из его фигурантов, имя которого не называется, был приговорен к 7 годам колонии за мошенничество в крупном размере.

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