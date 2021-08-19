В ВОЗ заявили, что вакцинация сокращает риск смерти от дельта-штамма COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о том, что стремительное распространение дельта-штамма (или индийского штамма) коронавируса опережает принимаемые меры по борьбе с инфекций
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о том, что стремительное распространение дельта-штамма (или индийского штамма) коронавируса опережает принимаемые меры по борьбе с инфекций.
В ВОЗ заявили, что в каждой стране «горячие точки» госпитализации и смерти от дельта-штамма находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения. При этом главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация с высокой вероятностью защищает людей от тяжелого течения болезни и смерти.
Напомним, что ранее ВОЗ обратилась к «богатым» странам с просьбой приостановить ревакцинацию от COVID-19, поскольку во многих странах не хватает вакцины для проведения прививочной кампании.