Минюст за месяц до выборов включил «Голос» в новый реестр «инагентов»
Министерство юстиции РФ внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр «иностранных агентов». Речь идет о списке, в который попадают организации без юридического лица в России
Министерство юстиции РФ внесло движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр «иностранных агентов». Речь идет о списке, в который попадают организации без юридического лица в России.
«Голос» стал первой организацией, которая была включена в новый реестр «инагентов», сообщает «Интерфакс».
Минюст сообщил о планах создания реестра «иностранных агентов» специально для движений, у которых нет регистрации и юридических лиц в России, в феврале текущего года.
Движение «Голос», которое занимается наблюдением за выборами и фиксацией нарушений избирательного законодательства, попало в новый реестр за месяц до выборов в Государственную думу.
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц в эфире «Дождя» заявил, что внесение организации в новый реестр инагентов лишь первая часть атаки властей на независимое наблюдение на выборах.
«Несомненно, что в разгар избирательной кампании, это будет использовано и для дискредитации наблюдателей, и для того, чтобы палки в колеса вставлять, чтобы помешать организовывать наблюдение, вести долгосрочное, краткосрочное наблюдение», — заявил Мельконьянц.