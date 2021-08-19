19 августа 2021, 01:39
В Афганистане с приходом к власти «Талибана» цены на паранджу выросли в 10 раз
В Афганистане с приходом к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) цены на паранджу выросли в 10 раз
Фото: Pinterest
В Афганистане с приходом к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) цены на паранджу выросли в 10 раз.
Местные женщины начали скупать паранджу, так как уверены, что талибы обяжут носить их закрытую одежду, сообщает ТАСС.
Стоимость паранджи после подорожания не уточнятся.
Отметим, что в прошлое правление талибов женщин обязывали носить паранджу, однако сейчас представители движения утверждают, что афганским женщинам будет достаточно носить хиджаб.