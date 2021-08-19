Жительницу Ростова отправили на принудительное лечение за комментарий о взрыве в архангельском УФСБ
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отправил на принудительное лечение 56-летнюю Евгению Ткач, которую признал виновной в оправдании терроризма
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отправил на принудительное лечение 56-летнюю Евгению Ткач, которую признал виновной в оправдании терроризма. Женщина стала фигуранткой уголовного дела из-за комментариев в соцсети о взрыве в УФСБ по Архангельской области, который устроил в 2018 году 17-летний Михаил Жлобицкий.
Суд постановил освободить Евгению Ткач от уголовной ответственности и назначить ей принудительное лечение в психиатрической больнице в стационарных условиях, сообщает «Кавказский узел».
Согласно материалам следствия, в мае 2020 года Евгения Ткач написала комментарий о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ, который оправдывал действия Михаила Жлобицкого.
Напомним, что после взрыва в Архангельске российские суд привлекли к ответственности уже несколько человек за комментарии об этом инциденте, признав их виновными в оправдании терроризма. В числе этих людей оказалась псковская журналистка Светлана Прокофьева. Ее суд приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.