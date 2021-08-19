19 августа 2021, 00:33
Власти Таиланда разрешили привитым «Спутником V» россиянам посещать курорты страны
Власти Таиланда одобрили включение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, вакцинация которым позволяет посещать курорты страны
Фото: tourdv.ru
Власти Таиланда одобрили включение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, вакцинация которым позволяет посещать курорты страны.
В посольстве России в Бангкоке сообщили, что решение о признании «Спутника V» принципиально одобрено тайскими властями, но дата его официального вступления в силу пока не сообщается.
Одновременно с этим сообщается, что российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Бангкок из Москвы с конца августа и до октября текущего года. Данное решение обусловлено ограничениями полетов в воздушном пространстве Афганистана, где к власти пришли боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России).