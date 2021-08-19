Президент Афганистана после бегства из страны нашелся в ОАЭ
Президент Афганистана Ашраф Гани, который вместе с семьей сбежал из страны после захвата власти движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), нашелся в Объединенных Арабских Эмиратах
Президент Афганистана Ашраф Гани, который вместе с семьей сбежал из страны после захвата власти движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), нашелся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее сообщалось, что Ашраф Гани уехал в Узбекистан или Оман. Однако 18 августа МИД ОАЭ официально сообщил о прибытии в страну президента Афганистана.
«ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует РБК.
Ашраф Гани объяснил свой отъезд из Афганистана желанием избежать кровопролития, так как в этом случае боевики были напали на Кабул.
Примечательно, что в посольстве России в Афганистане заявили, что президент убегал из страны с машинами, «набитыми деньгами». В свою очередь посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что Ашраф Гани «украл 169 млн долларов из государственной казны».