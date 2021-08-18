Команда Навального рассказала о недвижимости семьи Рогозина после его предложения расстреливать за коррупцию
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о недвижимости семьи главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина на фоне его предложения расстреливать за коррупцию в оборонной промышленности
Команда Алексея Навального опубликовала расследование о недвижимости семьи главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозина на фоне его предложения расстреливать за коррупцию в оборонной промышленности.
Оппозиционеры сообщили, что сын Дмитрия Рогозина Алексей владеет квартирой в элитном московском ЖК «Триумф Палас» площадью 208 кв.м., стоимость которой оценивается в 180 млн рублей. Согласно базе Росреестра, сын высокопоставленного чиновника приобрел эту недвижимость в 2019 году у компании, которая является крупным подрядчиком Минобороны РФ и «Роскосмоса». Кроме того, официальный доход Алексея Рогозина за последние 8 лет составил 55 млн рублей, что в несколько раз меньше стоимости квартиры.
Квартира в ЖК «Триумф Палас» появилась у Рогозина-младшего через несколько месяцев после того, как он ушел с должности директора Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
Ранее эта жилплощадь принадлежала члену совета директоров машиностроительного завода «Арсенал» Сергею Саруеву. Этот завод получат государственные контракты от Минобороны, Военно-морского флота и «Роскомоса», которым руководит Дмитрий Рогозин.
Соратники Алексея Навального напомнили, что у самого Дмитрия Рогозина есть трехэтажная квартира в элитном доме на Староволынской улице в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 500 млн рублей.
Также у чиновника есть подмосковная «дача» площадью 800 кв.м. с баней. На соседнем участке располагается еще один коттедж аналогичной площади, который записан на 83-летнего тестя Дмитрия Рогозина. Стоимость домов борцы с коррупцией оценивают в 350 млн рублей, но официально г-н Рогозин вместе с супругой заработали с 2011 по 2018 год (год покупки дома) только 92 млн рублей.
Авторы расследования в этой связи напоминают о словам Дмитрия Рогозина, согласно которым коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелом, а не посадками».
«У нас с вами ситуация. Назовем ее «ловушкой Рогозина». (…) Ведь как сказал папа? Что за коррупцию в оборонке нужно расстреливать. А что такое коррупция? Это когда пользуются своей госдолжностью, чтобы разбогатеть», - отметили соратники Алексея Навального.