В МЧС назвали причиной лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность
Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян назвал основной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность
Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян назвал основной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии человеческую безответственность.
В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» спасатель заявил, что главная причина бедствия в Якутии - это человек.
«Это человеческий фактор, это безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле», — заявил Чуприян, слова которого приводит РБК.
Замглавы МЧС также сообщил, что по факту пожаров в Якутии следственные органы возбудили десятки уголовных дел.
Что касается борьбы с огнем, что на сегодняшний день ситуацию в Якутии удалось «кардинально переломить» и «отвоевать у стихии часть территории».
Напомним, что ранее вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что журналисты и экологи слишком драматизируют ситуацию с пожарами в Якутии, говоря о том, что в республике лес выгорел на площади, сопоставимой с площадью нескольких стран Европы.