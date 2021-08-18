Советник главы Чечни назвал «красавчиками» представилей «Талибана»
Советник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов назвал «красавчиками» представителей движения «Талибан», которое было признано террористическим и запрещено в России
Советник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов назвал «красавчиками» представителей движения «Талибан», которое было признано террористическим и запрещено в России.
В Instagram Адама Шахидова один из пользователей спросил чиновника, «красавчики ли талибы», которые захватили власти в Афганистане.
«Матуридиты-ханафиты (талибы, как и значительная часть афганцев, придерживаются этого течения) всегда красавчики», — ответил на вопрос Шахидов, слова которого цитирует «Лента.ру».
Между тем, Рамзан Кадыров после прихода «Талибана» к власти в Афганистане призвал «готовиться к худшему».
Ранее Рамзан Кадыров призвал готовиться к худшему из-за захвата Афганистана «Талибаном». «Наши братья: узбеки, таджики, киргизы, туркмены, — все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас», - заявил глава Чечни.