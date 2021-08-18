18 августа 2021, 16:12
В Тюмени по маршруту акции в поддержку Навального установят камеры с распознаванием лиц
Дочернее предприятие «Ростелекома» «Региональный информационный центр» ищет подрядчиков на оснащение камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц нескольких объектов в Тюмени
Фото: the-steppe.com
Дочернее предприятие «Ростелекома» «Региональный информационный центр» ищет подрядчиков на оснащение камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц нескольких объектов в Тюмени. Камеры планируется установить там, где в январе и апреле текущего года проходили акции в поддержку Алексея Навального.
Установка камер с функцией распознавания лиц обойдется в 11,5 млн рублей из «внебюджетных средств».
Камеры установят на отрезке улицы Республики от Тюменского технопарка до Тюменской облдумы. В тендерной документации отмечается, что в этих местах регулярно проводятся публичные мероприятия.
Портал Znak.com сообщает, что именно по этому маршруту проходили протестные акции в поддержку Алексея Навального.