18 августа 2021, 15:51
Британские власти заявили о готовности принять 20 тысяч беженцев из Афганистана
Власти Великобритании заявили о готовности принять до 20 тысяч граждан Афганистана, которые хотят уехать из страны после прихода к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России)
Фото: riafan.ru
Власти Великобритании заявили о готовности принять до 20 тысяч граждан Афганистана, которые хотят уехать из страны после прихода к власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России).
Правительство утвердило схему, по которой в ближайшие годы до 20 тысяч афганцев смогут получить убежище в Великобритании. В первый год право на участие в программе получат 5 тысяч жителей Афганистана., а приоритет получат женщины, девочки и представители религиозных меньшинств. Британские власти считают, что эти категории граждан подвержены наибольшему риску со стороны талибов, сообщает ВВС.
Глава МВД Великобритании Прити Патель в свою очередь призвала другие страны оказать помощь в эвакуации афганцев.