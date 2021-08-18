В Новгородской области задержали четвертого сбежавшего из подмосковного ИВС арестанта
Сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого арестанта, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истринском районе Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов задержали четвертого арестанта, сбежавшего из изолятора временного содержания в Истринском районе Подмосковья.
В Следственном комитете агентству ТАСС сообщили, что четвертый беглец был задержан силовиками в одном из поселков Новгородской области.
Ранее в подмосковном Подольске на съемной квартире задержали двух беглых обвиняемых, а третий сдался полиции добровольно. Пятый беглец - Александр Мавриди - пока остается на свободе.
Напомним, что инициатором и организатором побега из Истринского ИВС следствие считает именно Мавриди, который обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
По делу о побеге проходят сотрудники ИВС, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.