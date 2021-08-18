В «Шереметьево» пассажира из США задержали из-за картриджей для вейпа с маслом конопли
В московском аэропорту «Шереметьево» полицейские задержали 60-летнего гражданина США, у которого в багаже были найдены картриджи для вейпа с маслом каннабиса
В московском аэропорту «Шереметьево» полицейские задержали 60-летнего гражданина США, у которого в багаже были найдены картриджи для вейпа с маслом каннабиса. Теперь американцу грозит срок за контрабанду наркотических веществ.
Марк Фогель прилетел в Москву 15 августа. Сотрудники таможни аэропорта «Шереметьево» попросили пассажира задержаться из-за обнаруженных в его багаже подозрительных вещей. На место были вызваны сотрудники полиции, которые заинтересовались картриджами для электронных сигарет и упаковками из-под линз, сообщает телеграм-канал Baza.
Эксперты обнаружили в картриджах для почти 8 граммов масла каннабиса, а в упаковках с линзами – 11 граммов марихуаны.
В отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.