Причиной крушения самолета Ил-112В могла стать неисправная система флюгирования винта
Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета потерпел крушение из-за того, что у не сработала система флюгирования. В итоге самолет свалился в штопор
Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение из-за того, что у не сработала система флюгирования винта. В итоге самолет свалился в штопор.
Источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что после возгорания в правом двигателе у Ил-112В отказала система флюгирования винта. Это привело к возникновению отрицательной тяги, после чего самолет «крутануло».
Силовик отметил, что если бы система флюгирования винта сработала в штатном режиме, то горящий двигатель бы отключился, а экипаж Ил-112В смог совершить посадку.
В следственных органах сообщили, что с момента возгорания двигателя до столкновения с землей прошло 42 секунды. Фактически Ил-112В горел в воздухе в течение 30 секунд .
По предварительным данным, пожар в правом двигателе самолета мог возникнуть из-за попадания масла в камеру сгорания.
Напомним, что в результате крушения опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета погибли летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.