В Челябинске произошел сильнейший выброс сероводорода. Граждан попросили не выходить из дома
Замглавы Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил в своем Telegram-канале, что выброс сероводорода произошел в районе очистных сооружений
В Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа произошел сильнейший выброс сероводорода.
Замглавы Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил в своем Telegram-канале, что выброс сероводорода произошел в районе очистных сооружений. Жителям близлежащих в эпицентру выброса домов рекомендовали не открывать окна и не выходить без необходимости на улицу, пить больше воды и носить медицинские маски.
От промышленных предприятий власти потребовали временно снизить уровень выбросов в атмосферу.
Одновременно с этим в администрации области заверили, что ситуация в Челябинске уже нормализовалась, а резкий запах канализации больше не ощущается.
В настоящее время проводится расследование по факту происшествия. Устанавливается виновник выброса сероводорода.