ВИЧ-положительные россияне пожаловались на отказы в вакцинации от COVID-19
Представители движения «Пациентский контроль» и ассоциации Е.В.А. (занимается защитой прав ВИЧ-положительных женщин) сообщили, что петербургские поликлиники отказываются прививать ВИЧ-инфицированных от COVID-19
В Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированные граждане массово жалуются на отказ в вакцинации от коронавируса.
Представители движения «Пациентский контроль» и ассоциации Е.В.А. (занимается защитой прав ВИЧ-положительных женщин) сообщили «Коммерсанту», что петербургские поликлиники отказываются прививать ВИЧ-инфицированных от COVID-19.
Координатор E.B.A. Мария Годлевская пояснила, что в большинстве случаев отказы в прививках связаны с ВИЧ, но есть и отказы в вакцинации из-за приема антиретровирусной (АРВ) терапии.
Проблема в том, что российские медики не знают, является ли ВИЧ-статус противопоказанием для вакцинации против коронавируса. Некоторые медики требуют от пациентов справки о том, что принимаемые ими препараты «не взаимодействуют с вакциной от COVID».
В Е.В.А. Также рассказали о случаях, когда медики рекомендовали пациентам с ВИЧ «хотя бы месяц» до прививки не принимать пожизненные препараты, или предлагали прийти на вакцинацию после того, как «лечение от ВИЧ закончится».
Организации обратились к комитет здравоохранения Петербурга с просьбой провести разъяснительную работу к медиками по вопросу вакцинации ВИЧ-положительных граждан.
Отметим, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВИЧ-положительные люди должны получить вакцину от коронавируса в приоритетном порядке.