18 августа 2021, 13:30
В Афганистане талибы открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага
Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар
Фото: news.rambler.ua
Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) открыли огонь по участникам акции в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.
В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Их число уточняется, сообщает РИА Новости.
Телеграм-канал Mash сообщает, что среди пострадавших есть сотрудники СМИ.
Напомним, что боевики движения «Талибан» объявили о захвате власти в стране 15 августа. Тогда же стало известно о бегстве президента Афганистана Ашрафа Гани.