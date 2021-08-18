Экс-начальника центра связи ФСИН арестовали по делу о крупном мошенничестве
Бывшего руководителя ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН (ГЦИТОиС) Сергея Толстова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывшего руководителя ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН (ГЦИТОиС) Сергея Толстова арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным РБК, уголовное дело в отношении Толстова связано с поставками элементов интегрированной системы безопасности. Само дело было возбуждено по заявлению комитета против коррупции и пыток Gulagu.net, поданном в ФСБ и Генпрокуратуру. В нем говорится, что единственным поставщиком оборудования для ФСИН была компания ООО «Стилсофт Трейдинг».
Примечательно, что еще год назад «Известия» сообщали о том, что Сергей Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 млн рублей компанией ООО «Стилсофт Трейдинг». У следователей возникли вопросы к прозрачности проведения тендера, а также к качеству оборудования.