КПРФ потребовала снять с выборов в Госдуму кандидата от «ЕР» Марию Бутину
Кировское отделение КПРФ обратилось в Центризбирком с требованием снять с выборов в Госдуму Марию Бутину, которая баллотируется от «Единой России»
Кировское отделение КПРФ обратилось в Центризбирком с требованием снять с выборов в Госдуму Марию Бутину, которая баллотируется от «Единой России». Коммунисты считают, что она грубым образом нарушила федеральный закон «О выборах депутатов Госдумы».
В КПРФ напомнили, что законодательство обязывает кандидата в депутаты Госдумы к моменту представления в документов в избирком закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов. Мария Бутина, считают коммунисты, не выполнила данное требование, поэтому она должна быть снята с предвыборной гонки.
Кировские коммунисты также требуют проверить на возможное нарушение Бутиной статьи 7.1 закона «О противодействии коррупции».
В декларации Марии Бутиной, которую она подала в Центризбирком, указано, что ее доход составил около 67 млн рублей. Из них только 2 млн рублей находятся на личных счетах кандидата в депутаты. Остальные средства она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал»», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик», зарегистрированной в американском штате Юта.
Также в декларации Бутина указала облигации 34-х компаний из разных стран мира, в частности. Индонезии, Испании, Великобритании и США. Общая стоимость этих облигаций — составляет свыше 24 млн рублей.