18 августа 2021, 11:58
Среди погибших на вулкане Ключевской туристов оказался депутат Железногорска
Среди погибших туристов, которые сорвались с вершины вулкана Ключевской на Камчатке, оказался депутат городского совета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин
Фото: РИА Новости
Среди погибших туристов, которые сорвались с вершины вулкана Ключевской на Камчатке, оказался депутат городского совета Железногорска (Красноярский край) Андрей Закалин.
Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша сообщил, что на Камчатке погиб его коллега, друг и отзывчивый человек.
«Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя „на потом“. Светлая память», — написал депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее стало известно о гибели двух туристов на Камчатке, которые сорвались с высоты 4 тысячи метров во время спуска с ледника. Второй погибший - 35-летний Александр Филяев.