18 августа 2021, 11:54
Власти разыграют среди привитых от коронавируса россиян по 100 тысяч рублей
Российские власти решили разыграть ценные призы среди граждан, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Размер главного приза составит 100 тысяч рублей
Фото: regnum.ru
Российские власти решили разыграть ценные призы среди граждан, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Размер главного приза составит 100 тысяч рублей.
В правительстве РФ сообщили, что лотерея среди вакцинированных от COVID-19 будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Выбирать победителей будут с помощью данных Единого регистра вакцинированных по индивидуальному номеру. Победителями лотереи станут тысяча человек.
Розыгрыш призов будет проводиться за сайте бонусзаздоровье.рф. Привитые от коронавируса до 1 сентября принять участие в лотереи уже не смогут.