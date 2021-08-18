В Пентагоне сообщили о планах «Талибана» сотрудничать с «Аль-Каидой»
Талибы продолжают поддерживать свои отношения с «Аль-Каидой» и предоставляют безопасное убежище представителям этой террористической организации в Афганистане
Лидеры движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) обратились к руководству террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) с призывом использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и превратить страну в «колыбель джихада».
Британский таблоид The Sun со ссылкой на Пентагон сообщает, что талибы продолжают поддерживать свои отношения с «Аль-Каидой» и предоставляют безопасное убежище представителям этой террористической организации в Афганистане.
Издание отмечает, что много лет США делали все, чтобы «Аль-Каида» не смогла использовать Афганистан как базу для нападения на Америку, однако после вывода американских войск из Афганистана и захвата талибами власти в стране ситуация изменилась. Теперь у террористов из «Аль-Каиды» снова есть «безопасное место для подготовки массовых убийств».
На официальном уровне руководство «Талибана» взяло на себя обязательство бороться с террористическими группировками и не позволять им действовать на территории Афганистана.