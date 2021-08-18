Visa начала расследование из-за решения магазина Wildberries ввести комиссию в 2% при оплате картой
Visa начала расследование из-за решения крупнейшего в России интернет-магазина ввести комиссию при оплате товаров с помощью иностранных платежных систем
Платежная система Visa начала расследование из-за решения крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries (принадлежит одной из самых богатых женщин России Татьяне Бакальчук) ввести комиссию в размере 2% при оплате товаров с помощью иностранных платежных систем. Компания предупредила торговую площадку, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на бизнесе.
Накануне онлайн-ретейлер объявил, что владельцы карт российских платежных сервисов — «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) или SberPay - могут оплачивать товары без комиссии, а вот при оплате картой Visa и Mastercard комиссия составит 2% от всей стоимости покупки.
Представитель Visa сообщил газете «Ведомости», что правила платежной системы, тарифы и позиция относительно введения дополнительной комиссии при оплате по банковским картам остаются неизменными. Компания выступает против практики введения комиссии при оплате товаров или услуг с помощью той или иной платежной системы.
Какие санкции Visa может применить к Wildberries за введение комиссии, не уточняется.
В свою очередь представитель интернет-магазина сообщил, что Wildberries не вводил дополнительные комиссии, а лишь «отдельно выделил тариф платежных систем и снизил цены с учетом этих тарифов».
В пресс-службе компании подчеркнули, что комиссии существовали всегда, однако они не отображались в открытой форме.
В Федеральной антимонопольной службе РФ в свою очередь заявили, что нарушений российского законодательства в действиях Wildberries нет.