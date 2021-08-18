18 августа 2021, 09:58
В России с начала года число политзаключенных увеличилось до 410 человек
Правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр иностранных агентов) обновил списки политзаключенных в России. По данным организации, с начала текущего года число политзэков выросло с 349 до 410 человек
Фото: politzeky.ru
Правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр иностранных агентов) обновил списки политзаключенных в России. По данным организации, с начала текущего года число политзэков выросло с 349 до 410 человек.
В отчете «Мемориала» отмечается, что большинство из них были лишены свободы из-за их религиозной принадлежности или за участие в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального.
Так, 329 стали политзаключенными из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 81 — по другим политическим мотивам.
К новым политзаключенным «Мемориал» причислил также политика Алексея Навального, участников акций солидарности с оппозиционером и граждан, которые сообщали в своих соцсетях о протестах в интернете .