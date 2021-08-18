Больше половины убитых российских женщин в 2011-2019 гг. были жертвами домашнего насилия
В России больше половины убитых женщин (65,8%) в период с 2011 по 2019 гг. стали жертвами домашнего насилия. Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных организаций
В России больше половины убитых женщин (65,8%) в период с 2011 по 2019 гг. стали жертвами домашнего насилия. Такие данные приводит Консорциум женских неправительственных организаций.
Правозащитники изучили дела по 18,5 тысячи убийств женщин и пришли к выводу, что примерно 12 тысяч из них совершили мужья и родственники жертв. Эксперты приводят пример, согласно которому за 10 лет войны в Афганистане погибло 14,4 советских военнослужащих.
«Наше исследование подтверждает гипотезу о том, что наиболее опасное место для женщины в России — это дом», — говорится в исследовании консорциума.
На основании полученных результатов исследования правозащитники потребовали от российских властей принять законы для предотвращения и пресечения насилия в отношении женщин, а также обеспечить защиту пострадавшим от насилия.